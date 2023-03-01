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«Барселона» хочет арендовать нападающего «Манчестер Сити». Речь не о Эрлинге Холанде

Хулиан Альварес Хулиан Альварес
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Мощнейшее усиление.

Аргентинский репортер Сесар Луис Мерло из TyC Sports утверждает, что «Барселона» внимательно следит за нападающим «Манчестер Сити» Хулианом Альваресом.

Альварес выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины, и в том турнире он продемонстрировал, какое большое влияние он может оказывать на игру ― на мундиале он забил 4 гола.

Однако в «Манчестер Сити» он до сих пор выступает в качестве дублера Эрлинга Холанда, уступая норвежцу в иерархии. Сесар Луис Мерло, ссылаясь на источник в клубе, заявил, что аргентинец хочет уйти в аренду, чтобы получить больше игрового времени.

И, по словам этого авторитетного журналиста, «Барселона» очень заинтересована в аренде 23-летнего Альвареса этим летом.

Переход Альвареса действительно имеет смысл, учитывая, что в нападении у «Барсы» нет особых альтернатив Роберту Левандовски.

Несмотря на недостаток игрового времени, Альварес забил 10 голов в последних 30 играх за «Сити».

4 комментария

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Игорь Климов
Альварес в аренду в Барселону - это очень даже отличная идея!
+1
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Karl0709
Ответ Sakhib Dagalaev
Есть у нас парочка из МС
Третий раз будет везучим 😁
0
0
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AlexMa1n888
Аргентинец в Барселоне уже звучит хорошо , а ещё и нападающий … 🤔
+1
0
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Sakhib Dagalaev
Есть у нас парочка из МС
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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