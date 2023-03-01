Мощнейшее усиление.

Аргентинский репортер Сесар Луис Мерло из TyC Sports утверждает, что «Барселона» внимательно следит за нападающим «Манчестер Сити» Хулианом Альваресом.

Альварес выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины, и в том турнире он продемонстрировал, какое большое влияние он может оказывать на игру ― на мундиале он забил 4 гола.

Однако в «Манчестер Сити» он до сих пор выступает в качестве дублера Эрлинга Холанда, уступая норвежцу в иерархии. Сесар Луис Мерло, ссылаясь на источник в клубе, заявил, что аргентинец хочет уйти в аренду, чтобы получить больше игрового времени.

И, по словам этого авторитетного журналиста, «Барселона» очень заинтересована в аренде 23-летнего Альвареса этим летом.

Переход Альвареса действительно имеет смысл, учитывая, что в нападении у «Барсы» нет особых альтернатив Роберту Левандовски.

Несмотря на недостаток игрового времени, Альварес забил 10 голов в последних 30 играх за «Сити».