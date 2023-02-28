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«У меня нет обид на клуб». Тебас ответил на выпад Лапорты

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Хавьер Тебас
Футбол Футбол

Противостояние в прессе выходит на новый уровень.

В начале месяца президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил главу Ла Лиги Хавьера Тебаса в «антибарселонских взглядах». Спустя три недели глава испанской лиги нашел в себе силы ответить обидчику.

«Жоан Лапорта не может сказать, что кто-то, отвечающий за финансовый контроль, послушал мои слова и начал действовать, так как у меня какие-то не такие взгляды. У меня нет обид на клуб, и он это знает. Правила создает не Тебас, а департаменты Ла Лиги. Вопрос только в том, что их нужно соблюдать.

Репутационный ущерб [из-за судейского скандала], который сейчас наносится испанскому и международному футболу, уже непоправим. Процесс расследования начался, потому что требуются объяснения не только от президента Ла Лиги, но и от всего мирового футбола. Мы должны получить разъяснения, найти причины этих выплат и найти ответственных лиц».

3 комментария

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кто-то
Темам всё лето душил Барселону и не давал зарегистрируете игроков, был против трансфера Левандовски, непонятные высказывания. Он, как глава, должен быть заинтересован в развитии лиги
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Inside 88 LW
Жаба почти месяц думала чтобы - "квакнуть" вот это... Лучше бы молчал.
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+2
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Raul14
Этот клоун лучше создал бы более выгодные условии для клубов а не для чиновников лиги!
+5
0
+5
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