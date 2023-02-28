Противостояние в прессе выходит на новый уровень.

В начале месяца президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил главу Ла Лиги Хавьера Тебаса в «антибарселонских взглядах». Спустя три недели глава испанской лиги нашел в себе силы ответить обидчику.

«Жоан Лапорта не может сказать, что кто-то, отвечающий за финансовый контроль, послушал мои слова и начал действовать, так как у меня какие-то не такие взгляды. У меня нет обид на клуб, и он это знает. Правила создает не Тебас, а департаменты Ла Лиги. Вопрос только в том, что их нужно соблюдать.

Репутационный ущерб [из-за судейского скандала], который сейчас наносится испанскому и международному футболу, уже непоправим. Процесс расследования начался, потому что требуются объяснения не только от президента Ла Лиги, но и от всего мирового футбола. Мы должны получить разъяснения, найти причины этих выплат и найти ответственных лиц».