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Роберт Левандовски отчитал Ансу Фати за ошибку в матче с «МЮ», а потом сам повторил ее против «Альмерии»

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Ансу Фати Ансу Фати
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После матча с «Манчестер Юнайтед» Роберт Левандовски упрекал Ансу Фати за то, что тот мешал ему, когда у него была лучшая позиция для удара головой в конце игры.

По иронии судьбы, нападающий-ветеран повторил ошибку Фати против «Альмерии», забрав мяч у Рональда Араухо, находящегося в лучшей позиции.

Несколько болельщиков указали действия поляка:

💬 anas9122006 (Twitter): «Что посеешь, то и пожнешь».

💬 PibeBall (Twitter): «Разозлится ли Левандовски на Фати?»

💬 Dkonstanjsak (Twitter): «Довольно смешно, что Левандовски пришел в ярость, когда Фати сорвал его удар головой в матче с «Юнайтед», а сегодня сам несколько раз проделывал то же самое с Араухо. И это в дополнение к тому, что большую часть матча он был абсолютно бесполезен, совершал сомнительные действия и делал плохие передачи».

💬 Delmer9713 (Reddit): «Смешно смотреть, как Левандовски сделал то же самое, из-за чего на днях жаловался на Ансу Фати. Чувак пару раз отбирал мяч у Араухо, когда тот был в лучшей позиции».

Желание Левандовски забить – это понятно, но как он сам сказал Фати, чрезмерная горячность может навредить команде.

6 комментариев

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•milord•
На полгода хорошей игры хватило ЛеванДНОвского, а теперь хоть обменивай в Эспаньол на Брэйтуэйта. И за эти полгода отвалили 50 лямов. Провальнейший трансфер…
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Camarão
Ответ Edgar Nersesyan
Обамеянга надо возвращать.
Брейтуэйта!
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AurelioDeLaurentis
Ответ Yslam
Левандовский хотя бы пользу приносит команде, а не как Фати все время на травмах. Если бы не Левандовский мы бы не оказались так высоко в лиге
В последних играх включая еврокубки он играет дерьмово, абсолютно бесполезный игрок
+8
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Эмиль3979
Ответ Edgar Nersesyan
Обамеянга надо возвращать.
Согл, можно разменять на Левандовски
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Edgar Nersesyan
Обамеянга надо возвращать.
+5
0
+5
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Yslam
Левандовский хотя бы пользу приносит команде, а не как Фати все время на травмах. Если бы не Левандовский мы бы не оказались так высоко в лиге
+2
-8
-6
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