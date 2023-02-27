После матча с «Манчестер Юнайтед» Роберт Левандовски упрекал Ансу Фати за то, что тот мешал ему, когда у него была лучшая позиция для удара головой в конце игры.

По иронии судьбы, нападающий-ветеран повторил ошибку Фати против «Альмерии», забрав мяч у Рональда Араухо, находящегося в лучшей позиции.

Несколько болельщиков указали действия поляка:

💬 anas9122006 (Twitter): «Что посеешь, то и пожнешь».

💬 PibeBall (Twitter): «Разозлится ли Левандовски на Фати?»

💬 Dkonstanjsak (Twitter): «Довольно смешно, что Левандовски пришел в ярость, когда Фати сорвал его удар головой в матче с «Юнайтед», а сегодня сам несколько раз проделывал то же самое с Араухо. И это в дополнение к тому, что большую часть матча он был абсолютно бесполезен, совершал сомнительные действия и делал плохие передачи».

💬 Delmer9713 (Reddit): «Смешно смотреть, как Левандовски сделал то же самое, из-за чего на днях жаловался на Ансу Фати. Чувак пару раз отбирал мяч у Араухо, когда тот был в лучшей позиции».

Желание Левандовски забить – это понятно, но как он сам сказал Фати, чрезмерная горячность может навредить команде.