«Да что вообще происходит?» Скаут заметил, что «Барселона» легко расстается с молодыми талантливыми форвардами
Странные решения клуба.
Футбольный скаут под ником RdScouting, который ранее работал в «Твенте», обрушился с критикой на решения руководства «Барселоны» не удерживать в команде сразу трех талантливых центрфорвардов.
«За последние три года в «Барсе» было три молодых интересных центральных нападающих. Они играли либо в Ла Масии, либо во второй команде.
− Икер Браво ушел в «Байер», а теперь в «Мадриде»;
− Ферран Жуджла играет за «Брюгге»;
− К ним присоединился центрфорвард сборной Испании U19 Виктор Барбера, которого тоже зовут в «Брюгге».
Да что вообще происходит?
Когда Икер играл за «Барсу», он блистал на молодежном уровне и демонстрировал потенциал. Когда Жуджла получил шанс, он был впечатляющим почти во всех матчах. Что касается Барберы, просто посмотрите его игры в Юношеской ЛЧ. У него есть талант, зачем его отпускать?»
Действительно, странно видеть, как каталонский клуб так легко отпускает многообещающих форвардов, выпускников академии. Тот же Барбера, о котором пишет скаут, в Юношеской ЛЧ в 24 матчах забил 15 голов. В сентябре он сделал хет-трик в ворота мюнхенской «Баварии». Безумие даже думать о том, что его отпустят бесплатно.
Параллельно с этим есть слухи о том, что «Барса» собирается привезти пару бразильских нападающих. Естественно, что за них придется заплатить немалые деньги.
Нынешний тренерский штаб не заинтересован в молодежи.
P.S. Помимо Виктора - хотелось бы так же новую команду для Риада, Кассадо и Вега (из них выйдут фантастические игроки).