Агент предложил «Барселоне» пописать его клиента, который может стать свободным агентом. Отец футболиста играл за «Барселону» в прошлом
На него претендуют много крупных команд.
Агент Маркуса Тюрама предложил «Барселоне» подписать своего клиента, сообщает Фернандо Поло из Mundo Deportivo.
В каталонском клубе считают, что француз достаточно хорош и может соответствовать тактике Хави. Там высоко оценивают универсальность нападающего, ведь он может играть впереди на любой позиции.
«Челси», «ПСЖ», «Атлетико Мадрид» и «Интер» тоже рассматривают 25-летнего футболиста в качестве своей трансферной цели.
Отец Маркуса, Лилиан, выступал за «Барселону» с 2006 по 2008 год, там же он и завершил свою карьеру.
Текущее соглашение Тюрама с менхенгладбахской «Боруссией» истекает в июле. В этом сезоне он забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 23 матчах за немецкий клуб.
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