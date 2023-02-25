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Агент предложил «Барселоне» пописать его клиента, который может стать свободным агентом. Отец футболиста играл за «Барселону» в прошлом

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На него претендуют много крупных команд.

Агент Маркуса Тюрама предложил «Барселоне» подписать своего клиента, сообщает Фернандо Поло из Mundo Deportivo.

В каталонском клубе считают, что француз достаточно хорош и может соответствовать тактике Хави.  Там высоко оценивают универсальность нападающего, ведь он может играть впереди на любой позиции.

«Челси», «ПСЖ», «Атлетико Мадрид» и «Интер» тоже рассматривают 25-летнего футболиста в качестве своей трансферной цели.

Отец Маркуса, Лилиан, выступал за «Барселону» с 2006 по 2008 год, там же он и завершил свою карьеру.

Текущее соглашение Тюрама с менхенгладбахской «Боруссией» истекает в июле. В этом сезоне он забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 23 матчах за немецкий клуб.

6 комментариев

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BarcelonaForeverIsTheBest
Пописать НА его клиента
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Вячеслав Новиков
Очень не плохой вариант, на мой взгляд конечно
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Рэд Уайт
лишним не будет,если не заиграет можно будет перепродать
+1
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
ну пописает он,а дальше то что?)
+3
0
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Arkadios Avgitidis
классный игрок..а кто он)?
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-2
-2
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MK
Хороший игрок, учитывая что у нас атака хромает) нет подмены Левы еще
+2
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