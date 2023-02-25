На него претендуют много крупных команд.

Агент Маркуса Тюрама предложил «Барселоне» подписать своего клиента, сообщает Фернандо Поло из Mundo Deportivo.

В каталонском клубе считают, что француз достаточно хорош и может соответствовать тактике Хави. Там высоко оценивают универсальность нападающего, ведь он может играть впереди на любой позиции.

«Челси», «ПСЖ», «Атлетико Мадрид» и «Интер» тоже рассматривают 25-летнего футболиста в качестве своей трансферной цели.

Отец Маркуса, Лилиан, выступал за «Барселону» с 2006 по 2008 год, там же он и завершил свою карьеру.

Текущее соглашение Тюрама с менхенгладбахской «Боруссией» истекает в июле. В этом сезоне он забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 23 матчах за немецкий клуб.