В последнее время игрока часто критикуют.

Журналист Mundo Deportivo Габриэль Санс сообщил, что Серджи Роберто подпишет новый контракт с «Барселоной» в следующий вторник. Правда, есть нюанс: это случится, если на выходных каталонцы обыграют «Альмерию».

В случае проигрыша клуб перенесет подписание на более позднюю, неустановленную дату.

Роберто собирается подписать новый годичный контракт с опцией еще на один год. Она будет активирована, если 31-летний игрок сыграет в 60% игр более 45 минут.

Переговоры между игроком и клубом прошли гладко, поскольку Роберто согласился оставить свою нынешнюю зарплату − 5 млн евро. Хави настоял на том, чтобы универсал остался.

В этом сезоне Роберто провел 21 матч (12 матчей в старте) за «блауграну», в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.