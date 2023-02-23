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🎥 Фанаты «блауграны» трогательно проводили Месси в Париж. В шесть утра они пели Muchachos в аэропорту Барселоны

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Месси и Антонелла отправились в Барселону, где встретились с семьями Бускетса и Альбы.

Каталонские каникулы быстро закончились, пришла пора возвращаться в Париж. Болельщики «блауграны» узнали, на каком рейсе Лео отправится во Францию, и решили проводить легенду своего любимого клуба.

Месси выглядел счастливым:

Фанаты исполнили песню Muchachos – своеобразный гимн сборной Аргентины на ЧМ в Катаре.

Один поклонник «Барселоны» написал в соцсетях:

💭 «Помни, где твой дом, Лео. Сомневаюсь, что фанаты «ПСЖ» потащились бы в аэропорт в шесть утра, просто чтобы сделать тебе приятно».

И правда, душевно вышло.

3 комментария

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ЧИКО
Ответ Сергей Ямковой
Очень хочу чтобы Лео вернулся.
Честно говоря я тоже…. как будто кусок вырвали из живого организма….
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alberto-m
Ответ Сергей Ямковой
Очень хочу чтобы Лео вернулся.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Ямковой
Очень хочу чтобы Лео вернулся.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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