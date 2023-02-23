🎥 Фанаты «блауграны» трогательно проводили Месси в Париж. В шесть утра они пели Muchachos в аэропорту Барселоны
Месси и Антонелла отправились в Барселону, где встретились с семьями Бускетса и Альбы.
Каталонские каникулы быстро закончились, пришла пора возвращаться в Париж. Болельщики «блауграны» узнали, на каком рейсе Лео отправится во Францию, и решили проводить легенду своего любимого клуба.
Месси выглядел счастливым:
Фанаты исполнили песню Muchachos – своеобразный гимн сборной Аргентины на ЧМ в Катаре.
Один поклонник «Барселоны» написал в соцсетях:
💭 «Помни, где твой дом, Лео. Сомневаюсь, что фанаты «ПСЖ» потащились бы в аэропорт в шесть утра, просто чтобы сделать тебе приятно».
И правда, душевно вышло.
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