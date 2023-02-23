Месси и Антонелла отправились в Барселону, где встретились с семьями Бускетса и Альбы.

Каталонские каникулы быстро закончились, пришла пора возвращаться в Париж. Болельщики «блауграны» узнали, на каком рейсе Лео отправится во Францию, и решили проводить легенду своего любимого клуба.

Месси выглядел счастливым:

Фанаты исполнили песню Muchachos – своеобразный гимн сборной Аргентины на ЧМ в Катаре.

Один поклонник «Барселоны» написал в соцсетях:

💭 «Помни, где твой дом, Лео. Сомневаюсь, что фанаты «ПСЖ» потащились бы в аэропорт в шесть утра, просто чтобы сделать тебе приятно».

И правда, душевно вышло.