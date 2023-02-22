FC BARCELONA
Блог

📸 Попало в кадр. Хулиан Араухо впервые тренировался на базе «Барселоны»

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Хулиан Араухо Хулиан Араухо
Футбол Футбол

В будущем должен войти в первую команду.

Новый игрок «Барселоны» Хулиан Араухо сегодня провел свою первую тренировку в клубе.

Защитник был замечен на занятии с «Барса Атлетик».

Араухо — правый крайний защитник, который наверняка поможет «Барсе» на этой позиции в будущем. Экс-полузащитник «Барселоны» Рики Пуч, отыгравший полный сезон с Хулианом в «Лос-Анджелес Гэлакси», недавно заявил, что он отлично впишется в каталонский клуб:

Он хорошо пользуется пространством, забегает в глубину, и, поскольку крайние защитники в «Барселоне» играют очень широко, он может быть очень полезен для них».

«Барселона» заплатила 4 миллиона евро за подписание 21-летнего футболиста из команды MLS, но сделка опоздала на 18 секунд из-за неисправности на сайте. ФИФА все же одобрила сделку, и Араухо стал игроком «блауграны».

Фактически он является игроком второй команды, однако Хави рассчитывает активно привлекать его для матчей основного состава. Пока неясно, когда будут решены все нюансы по сделке, поэтому в ближайшее время мы вряд ли увидим его на поле.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Надеюсь заиграет хотя бы на половину Алвеса, даже этого будет достаточно для нынешней Барсы, чтобы стать настоящим поездом и мчаться на всех парах за чемпионствами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Мальковский
надеюсь заиграет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Удачи в Барселоне!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экселлент
Надеюсь,он оправдает доверие,которое на него возлагают и он сможет закрыть эту позицию на долгие годы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Куянец
Топ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий