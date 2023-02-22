В будущем должен войти в первую команду.

Новый игрок «Барселоны» Хулиан Араухо сегодня провел свою первую тренировку в клубе.

Защитник был замечен на занятии с «Барса Атлетик».

Араухо — правый крайний защитник, который наверняка поможет «Барсе» на этой позиции в будущем. Экс-полузащитник «Барселоны» Рики Пуч, отыгравший полный сезон с Хулианом в «Лос-Анджелес Гэлакси», недавно заявил, что он отлично впишется в каталонский клуб:

Он хорошо пользуется пространством, забегает в глубину, и, поскольку крайние защитники в «Барселоне» играют очень широко, он может быть очень полезен для них».

«Барселона» заплатила 4 миллиона евро за подписание 21-летнего футболиста из команды MLS, но сделка опоздала на 18 секунд из-за неисправности на сайте. ФИФА все же одобрила сделку, и Араухо стал игроком «блауграны».

Фактически он является игроком второй команды, однако Хави рассчитывает активно привлекать его для матчей основного состава. Пока неясно, когда будут решены все нюансы по сделке, поэтому в ближайшее время мы вряд ли увидим его на поле.