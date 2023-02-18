FC BARCELONA
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💣 «Барселона» может оформить сумасшедший трансфер будущим летом. Лапорта хочет избавиться от Ансу Фати, заменив его на своего «фаворита»

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Было бы интересно.

«Барселона» рассматривает возможность замены Ансу Фати на Жоау Феликса будущим летом, сообщает журналист Ману Сайнс.

Говорят, что Жоан Лапорта в восторге от идеи приобретения португальца в компанию к Педри, Гави и Френки де Йонга.

Joao Félix or Ansu Fati? Im sticking with Joao, he will win a Balon D'Or very soon"

Ансу Фати и Жоау Феликса представляет один и тот же агент - Жорже Мендеш, с которым Лапорта поддерживает хорошие отношения.

По словам источника, «Барселона» фактически достигла соглашения с «Атлетико Мадрид» о подписании форварда за 70 миллионов евро в январе 2022 года. Однако сделка сорвалась, и «Барса» вместо этого выбрала Феррана Торреса.

23-летний португалец в настоящее время находится на правах аренды в «Челси». Он забил 34 гола и отдал 18 голевых передач в 131 матче за «Атлетико Мадрид».

3 комментария

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Гласящий Истину!
Опять Барса хочет взять говно! 34 гола в 131 матче! Я тоже столько забью, играя с футболистами Атлетико! Матрасникам - он не нужен, Челси - тоже нафиг сдался... Но тут нарисовалась Барса! Она не может никому впарить Фати (по примеру, как ей впарили Торреса), хоть за более-менее вменяемые деньги и решила его обменять на Феликса, наверняка ещё с колоссальной доплатой, со своей стороны!
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Marufjon Yakubjanov
Феликс не подходит для Барселоны.Ансума Фати в 1000 раз лучше его.Не путайте с Лапортой,спешить нехорошо.Сколько игроков приехало,они дорогие.Не ошибитесь лишний раз,боссы Барсы .
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El_Patron
Не логично! Зачем Феликса отдавать за 70 млн прямому конкуренту когда Челси предлагает 80. Я думаю руководство Матрасов не так уж тупые. Не просто же Атлетико продлил контракт с Жоао до 2024. Скорее всего его вернут назад а там уже посмотрим кто сколько предлагает.
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