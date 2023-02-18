💣 «Барселона» может оформить сумасшедший трансфер будущим летом. Лапорта хочет избавиться от Ансу Фати, заменив его на своего «фаворита»
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«Барселона» рассматривает возможность замены Ансу Фати на Жоау Феликса будущим летом, сообщает журналист Ману Сайнс.
Говорят, что Жоан Лапорта в восторге от идеи приобретения португальца в компанию к Педри, Гави и Френки де Йонга.
Ансу Фати и Жоау Феликса представляет один и тот же агент - Жорже Мендеш, с которым Лапорта поддерживает хорошие отношения.
По словам источника, «Барселона» фактически достигла соглашения с «Атлетико Мадрид» о подписании форварда за 70 миллионов евро в январе 2022 года. Однако сделка сорвалась, и «Барса» вместо этого выбрала Феррана Торреса.
23-летний португалец в настоящее время находится на правах аренды в «Челси». Он забил 34 гола и отдал 18 голевых передач в 131 матче за «Атлетико Мадрид».
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