Летающий Гави. Пабло перепрыгнул двухметрового Вегорста и опять удивил фанатов

Гави буквально в каждой игре чем-то удивляет болельщиков «Барселоны».

В матче против «Вильярреала» юноша выиграл воздушную дуэль у защитника ростом 190 см. В Лиге Европы Гави прыгнул выше – полузащитник ростом 1,73 метра в воздухе выиграл мяч у почти двухметрового Вегорста!

Поклонники «Барсы» пришли в экстаз:

💭 «А Вегорст когда-нибудь выигрывал в воздухе? Его сегодня сделал даже Гави! Этот пацан великий».

💭 «Гави ниже Вегорста на 24 сантиметра, как испанец умудрился так высоко выпрыгнуть?»

💭 «Боже, я бы на месте Гави даже подходить к этому великану испугался. Как же нам повезло с таким игроком! Чудесный парень».

💭 «Чем Хави кормит Гави? Проверьте его на допинг, он делает что-то невероятное».

💭 «У Гави в бутсах спрятаны мини батуты. Иначе я не могу объяснить то, как он сумел прыгнуть выше Вегорста».

Летающий Гави.