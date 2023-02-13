FC BARCELONA
Блог

Гави разозлил Хави амбициозным пасом на Левандовски - реакция тренера попала на камеру

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Гави Гави
Хави Хави
Футбол Футбол

Во время матча «Барселона» - «Вильярреал» Гави разозлил Хави, сделав слишком амбициозную передачу на Роберта Левандовски.

Инцидент произошел на 9-й минуте встречи, Гави получил мяч в центре поля:

Юный футболист делает сложную передачу на Левандовски, когда «Барса» идет в атаку:

Передача не доходит до Левандовски и шанс упущен:

Хави явно недоволен Гави и жестами ему об этом сообщает:

Тренер в бешенстве:

Гави сразу же извиняется и поднимает палец вверх – мол, тренер, никаких проблем:

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TAGAY
не знаю как Хави в раздевалке но порой явно перебарщивает. когда Лева и Усман(любимчики его) теряют мяч в простейшей ситуации просто тупо на ровном месте Хави спокойно относится а вот при потере других игроков многовато эмоции. хотя он и игроком был тот еще, помнится он злился когда Алвес не уследил за офсайдом.. учитывая то что в раздевалке хорошая атмосфера, думаю эти ярые эмоции только на поле, когда идет игра. а так думаю он спокоен, и адекватно относится. хотя, и правда Гави и Педри после ЧМ стал больше рисковать и идти вперед. это хорошо. правда чуточку перебарщили вчера оба по одному разу, когда можно и нужно было давать легкий пас открытому они решили сложный пас на другой фланг... и оба потеряли. в любом случае оа молодцы, хороши пашут.
кстати вчера мощно прессинговали. Раф просто монстр что касается игры без мяча.. пашет будь здоров. ему бы уверенности в игре с мячом и будет бешеный топ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kaloyan Yalamov
По инерции дела, там просто был Роберт, а не Усман ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexlagodny
Обычный рабочий момент.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramzes 1
Все нормально это молодой пацан ещё все впереди . конечно по меркам Хави он очень плохо сыграл но по мысли она была отлична
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев
Из-за одной неудачной передачи надо критиковать Гави, гениально
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
В таком матче все на нервах, это не значит что Хави хотел дать малому ремня)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий