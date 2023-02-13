Гави разозлил Хави амбициозным пасом на Левандовски - реакция тренера попала на камеру

Во время матча «Барселона» - «Вильярреал» Гави разозлил Хави, сделав слишком амбициозную передачу на Роберта Левандовски.

Инцидент произошел на 9-й минуте встречи, Гави получил мяч в центре поля:

Юный футболист делает сложную передачу на Левандовски, когда «Барса» идет в атаку:

Передача не доходит до Левандовски и шанс упущен:

Хави явно недоволен Гави и жестами ему об этом сообщает:

Тренер в бешенстве:

Гави сразу же извиняется и поднимает палец вверх – мол, тренер, никаких проблем: