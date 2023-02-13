Гави разозлил Хави амбициозным пасом на Левандовски - реакция тренера попала на камеру
Во время матча «Барселона» - «Вильярреал» Гави разозлил Хави, сделав слишком амбициозную передачу на Роберта Левандовски.
Инцидент произошел на 9-й минуте встречи, Гави получил мяч в центре поля:
Юный футболист делает сложную передачу на Левандовски, когда «Барса» идет в атаку:
Передача не доходит до Левандовски и шанс упущен:
Хави явно недоволен Гави и жестами ему об этом сообщает:
Тренер в бешенстве:
Гави сразу же извиняется и поднимает палец вверх – мол, тренер, никаких проблем:
кстати вчера мощно прессинговали. Раф просто монстр что касается игры без мяча.. пашет будь здоров. ему бы уверенности в игре с мячом и будет бешеный топ!