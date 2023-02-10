🤬 «Араухо? Кто добавил Месси?». Marca собрала сборную воспитанников «Барселоны». Похоже, что зря 😱

Странная команда от странной газеты.

Испанская Marca решила порадовать своих читателей свежей дискуссией, выпустив символическую сборную воспитанников «Барселоны».

Газета, известная своей симпатией к мадридскому «Реалу», собрала состав из выпускников Ла Масии. Однако важно отметить, что сюда попали только активные игроки.

Состав Marca: Онана - Бальде - Араухо - Альба - Алькантара - Бускетс - Гави - Иньеста - Дани Ольмо - Месси - Ансу Фати.

Само собой это вызвало бурную реакцию любителей футбола.

💭 «Педро, Фабрегас?».

💭 «Постойте, Араухо был в Ла Масии?».

💭 «Жорди Альба из Ла Масии?».

💭 «Педри?».

💭 «Из действующих игроков вы выбрали Фати? Админы, извините, но это не серьезно».

💭 «Кто добавил Месси?».

💭 «Педро круче Фати».