🤬 «Араухо? Кто добавил Месси?». Marca собрала сборную воспитанников «Барселоны». Похоже, что зря 😱
Странная команда от странной газеты.
Испанская Marca решила порадовать своих читателей свежей дискуссией, выпустив символическую сборную воспитанников «Барселоны».
Газета, известная своей симпатией к мадридскому «Реалу», собрала состав из выпускников Ла Масии. Однако важно отметить, что сюда попали только активные игроки.
Состав Marca: Онана - Бальде - Араухо - Альба - Алькантара - Бускетс - Гави - Иньеста - Дани Ольмо - Месси - Ансу Фати.
Само собой это вызвало бурную реакцию любителей футбола.
💭 «Педро, Фабрегас?».
💭 «Постойте, Араухо был в Ла Масии?».
💭 «Жорди Альба из Ла Масии?».
💭 «Педри?».
💭 «Из действующих игроков вы выбрали Фати? Админы, извините, но это не серьезно».
💭 «Кто добавил Месси?».
💭 «Педро круче Фати».
Фабрегаса не хватает - 100 %
Альба выпускник Ла Массии
Педри не явялется воспитанником Ла Масси
Араухо к слову тоже в Ла Массии никогда не занимался, его сразу взяли во вторую команду. Хотя по правилам Фифа он считается воспитанником Барсы из-за 3 лет между 18 и 21. Тоже самое на самом деле случится с Педри и он тоже станет считаться воспитанником Барсы.