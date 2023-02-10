FC BARCELONA
Блог

🤬 «Араухо? Кто добавил Месси?». Marca собрала сборную воспитанников «Барселоны». Похоже, что зря 😱

Педро Педро
Гави Гави
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Ансу Фати Ансу Фати
Педри Педри
Рональд Араухо Рональд Араухо
Футбол Футбол

Странная команда от странной газеты.

Испанская Marca решила порадовать своих читателей свежей дискуссией, выпустив символическую сборную воспитанников «Барселоны».

Газета, известная своей симпатией к мадридскому «Реалу», собрала состав из выпускников Ла Масии. Однако важно отметить, что сюда попали только активные игроки.

Image

Состав Marca: Онана - Бальде - Араухо - Альба - Алькантара - Бускетс - Гави - Иньеста - Дани Ольмо - Месси - Ансу Фати.

Само собой это вызвало бурную реакцию любителей футбола.

💭 «Педро, Фабрегас?».

💭 «Постойте, Араухо был в Ла Масии?».

💭 «Жорди Альба из Ла Масии?».

💭 «Педри?».

💭 «Из действующих игроков вы выбрали Фати? Админы, извините, но это не серьезно».

💭 «Кто добавил Месси?».

💭 «Педро круче Фати».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Артур
Деулофеу>Фати
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
Ответ moldfan
Про Педро > Фати - 100 % Фабрегаса не хватает - 100 % Альба выпускник Ла Массии Педри не явялется воспитанником Ла Масси Араухо к слову тоже в Ла Массии никогда не занимался, его сразу взяли во вторую команду. Хотя по правилам Фифа он считается воспитанником Барсы из-за 3 лет между 18 и 21. Тоже самое на самом деле случится с Педри и он тоже станет считаться воспитанником Барсы.
Пока и Тельо > Фати:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
moldfan
Про Педро > Фати - 100 %
Фабрегаса не хватает - 100 %
Альба выпускник Ла Массии
Педри не явялется воспитанником Ла Масси
Араухо к слову тоже в Ла Массии никогда не занимался, его сразу взяли во вторую команду. Хотя по правилам Фифа он считается воспитанником Барсы из-за 3 лет между 18 и 21. Тоже самое на самом деле случится с Педри и он тоже станет считаться воспитанником Барсы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий