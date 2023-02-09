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😏 «Мы создали конкурентоспособную команду за 74 миллиона евро. Да, мы спасли «Барселону» от финансового краха». Лапорта рассказал о своих достижениях в клубе

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Выключил скромнягу!

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал оценку работе клуба на трансфером рынке.

Он заявил: «Мы подписали игроков на 215 миллионов евро и продали на 141 миллион евро, получается, что мы создали конкурентоспособную команду за 74 миллиона евро».

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«Мы сократили расходы на заработную плату примерно на 100 миллионов евро, и теперь мы планируем сократить их еще на 70 миллионов. Да, мы спасли «Барселону» от финансового краха», - добавил Лапорта.

Также президент «Барсы» раскрыл детали статуса Ансу Фати: «На данный момент мы не думаем о продаже Ансу Фати, его здесь любят - я не могу предсказывать будущее.

Его агент сказал нам, что есть клубы, которые хотят подписать Ансу, да. Но понятно, что он хочет добиться успеха здесь, в «Барсе».

1 комментарий

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David Avagyan
За два года Барселона потратила на трансферы 227мл и продола на 109мл. Тоесть минус 118 мл.
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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