😏 «Мы создали конкурентоспособную команду за 74 миллиона евро. Да, мы спасли «Барселону» от финансового краха». Лапорта рассказал о своих достижениях в клубе

Выключил скромнягу!

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал оценку работе клуба на трансфером рынке.

Он заявил: «Мы подписали игроков на 215 миллионов евро и продали на 141 миллион евро, получается, что мы создали конкурентоспособную команду за 74 миллиона евро».

«Мы сократили расходы на заработную плату примерно на 100 миллионов евро, и теперь мы планируем сократить их еще на 70 миллионов. Да, мы спасли «Барселону» от финансового краха», - добавил Лапорта.

Также президент «Барсы» раскрыл детали статуса Ансу Фати: «На данный момент мы не думаем о продаже Ансу Фати, его здесь любят - я не могу предсказывать будущее.

Его агент сказал нам, что есть клубы, которые хотят подписать Ансу, да. Но понятно, что он хочет добиться успеха здесь, в «Барсе».