FC BARCELONA
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Помните, как «Барселона» не смогла подписать Хулиана Араухо из-за опоздания в 18 секунд? Алемани рассказал, почему каталонцы не успели отправить документы вовремя

Хулиан Араухо Хулиан Араухо
Матеу Алемани
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Кажется, ФИФА стоит задуматься.

В январское трансферное окно «Барселона» хотела подписать единственного игрока ― защитника Хулиана Араухо. Каталонцы пытались осуществить этот трансфер в последний день, однако сделка не прошла из-за того, что документы отправились позже на 18 секунд.

Сегодня Матеу Алемани рассказал, почему им не получилось успеть до дедлайна:

«Мы давно следим за Хулианом Араухо. Была проблема с программой ФИФА, которая отклонила файл 3 раза из-за веса [файла]. Я также не понимаю шумихи, которую ему устроили, ведь он игрок второй команды.

Мы подали апелляцию. Если это не поможет, он будет играть 5 месяцев в другом месте до прихода в «Барсу Атлетик».

Судя по его словам, каталонцы не собираются отказываться от трансфера Араухо. Однако сама ситуация выглядит очень нелепой.

8 комментариев

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BarCa
Наверно ему Программист или Айтишник Барселоны рассказал. Которому позвонили вечером, но только на утро пришел.
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Владислав Демидов
То есть до этого - во время всех остальных трансферов, все файлы проходили а тут никак?
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-1
-1
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Antony P
Скорее апгрейд айтишника
Или интернет-провайдера поменять, скорость выше поставить😁
+1
0
+1
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SO LATER
Ответ alan77
21 век, какой вес файла🤣,фифа ты дурной?какие правила? не больше 2mb?😀
Тебе куда известнее, как там устроен сайт фифа
+4
-1
+3
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Antony P
Ответ Flow market Victor Mercedes
Барселоне вместо реконструкции стадиона нужно было сделать upgrade компьютера
Скорее апгрейд айтишника
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
Барселоне вместо реконструкции стадиона нужно было сделать upgrade компьютера
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Нотарев
За пацанов нас держат🤣
0
0
0
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alan77
21 век, какой вес файла🤣,фифа ты дурной?какие правила? не больше 2mb?😀
+17
-2
+15
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