Помните, как «Барселона» не смогла подписать Хулиана Араухо из-за опоздания в 18 секунд? Алемани рассказал, почему каталонцы не успели отправить документы вовремя

Кажется, ФИФА стоит задуматься.

В январское трансферное окно «Барселона» хотела подписать единственного игрока ― защитника Хулиана Араухо. Каталонцы пытались осуществить этот трансфер в последний день, однако сделка не прошла из-за того, что документы отправились позже на 18 секунд.

Сегодня Матеу Алемани рассказал, почему им не получилось успеть до дедлайна:

«Мы давно следим за Хулианом Араухо. Была проблема с программой ФИФА, которая отклонила файл 3 раза из-за веса [файла]. Я также не понимаю шумихи, которую ему устроили, ведь он игрок второй команды.

Мы подали апелляцию. Если это не поможет, он будет играть 5 месяцев в другом месте до прихода в «Барсу Атлетик».

Судя по его словам, каталонцы не собираются отказываться от трансфера Араухо. Однако сама ситуация выглядит очень нелепой.