Хави назвал имя лучшего испанского игрока. У этого футболиста уже есть наследник из «Барсы»

«Барселона» одолела «Бетис» в 17-м туре Ла Лиги со счетом 2:1.

Выступая на послематчевой пресс-конференции Хави назвал имя человека, которого он считает лучшим испанским игроком:

«Андрес Иньеста – величайший талант, который я видел в испанском футболе, но Педри очень похож на него».

Мало кто будет оспаривать величие Иньесты. Его достижения с клубом и сборной говорят о многом. В отличие от Хави, 38-летний футболист все еще играет, его контракт с японским «Виссел Кобе» рассчитан до 2024 года.

Педри, безусловно, талантливый футболист с большим потенциалом, каким был и Иньеста. 20-летний игрок уже выступал на крупных турнирах за сборную – на чемпионате мира и Евро.

В «Барсе» Педри стал наследником Иньесты, юноша также играет под восьмым номером.

Как думаете, сможет ли Педри в будущем достичь уровня Иньесты? Или эти сравнения беспочвенны?