Тебас мешал «Барсе» зарегистрировать не только Гави. Глава Ла Лиги был против регистрации Месси
«Блауграна» через суд Барселоны смогла добиться регистрации Гави, но Ла Лига отчаянно пытается оспорить это решение. Самый яростный противник нового контракта Гави – глава Ла Лиги Хавьер Тебас:
«Меры против нас были приняты без слушания Ла Лиги. Мы будем выступать против этого».
Пользователи в соцсетях вспомнили, что случай с Гави далеко не единственный в истории противостояния Тебаса и «Барселоны». Еще в 2005 году от имени «Алавеса» и «Депортиво» президент Ла Лиги попросил объявить контракт Лео Месси «недействительным».
Тебас заявил, что «Барса» не уложилась в дедлайн и зарегистрировала аргентинца с опозданием. При этом Месси дебютировал в лиге как игрок первой команды 1 октября, а крайний срок регистрации был в августе. Другая претензия Тебаса заключалась в том, что Лионель якобы «не обладал необходимым профессиональным послужным списком в молодежке «Барселоны», чтобы иметь возможность дебютировать в первой команде в Ла Лиге.
Во всей этой безумной истории есть один забавный факт. «Сарагоса», на матч с которой выпал дебют Месси в испанском первенстве, даже не пыталась оспорить участие Лео в игре.
Жалобы Тебаса на ситуацию никак не повлияли. В том сезоне аргентинец провел 14 матчей в статусе игрока основы «Барселоны». Судя по всему, история с регистрацией Гави пойдет по тому же сценарию.
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