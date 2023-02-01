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Лучший финт в карьере Месси: удивительно, но все началось с фирменного движения Криштиану Роналду

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Пострадал мадридский «Атлетико».

В 2018 году в рамках 13-тура Примеры «Барса» приехала в гости к «Атлетико» - матч завершился вничью, но больше всего та встреча закончилась финтом Лео Месси.

Все началось с того, что Лео с его скромными 169 сантиметрами роста подпрыгнул больше, чем на 2-метровую высоту, как раз в стиле Криштиану Роналду.

А дальше было волшебство, которому Луис Фелипе был не рад. Авторитетная испанская Marca по праву назвала тот финт лучшим в карьере Месси.

2 комментария

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Rule1
Экстраординарный куда больше подходит кажись,финт сам по себе страшно сложный. И провернуть такое дважды не получится
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Диван диванов
Что я только что прочитал.Обычный финт как финт.Уже сума там сходите фирменый у них там все.Фирменный это когда он его делает постоянно
+2
-1
+1
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