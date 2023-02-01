Лучший финт в карьере Месси: удивительно, но все началось с фирменного движения Криштиану Роналду

Пострадал мадридский «Атлетико».

В 2018 году в рамках 13-тура Примеры «Барса» приехала в гости к «Атлетико» - матч завершился вничью, но больше всего та встреча закончилась финтом Лео Месси.

Все началось с того, что Лео с его скромными 169 сантиметрами роста подпрыгнул больше, чем на 2-метровую высоту, как раз в стиле Криштиану Роналду.

А дальше было волшебство, которому Луис Фелипе был не рад. Авторитетная испанская Marca по праву назвала тот финт лучшим в карьере Месси.