В это трансферное окно с атакой у «Барсы» не складывается. Зато каталонцы могут подписать правого защитника

Какой поворот событий.

«Барселона» проявляет удивительную активность в последний день трансферного окна.

Каталонцы очень хотели подписать игрока, чтобы усилить атаку из-за травмы Усмана Дембеле, а также они нацелились на Софьяна Амрабата из «Фиорентины». Однако ни один из вариантов не выглядит реальным на данный момент.

Надежный журналист Маттео Моретто сообщил, что марокканец «рвался как сумасшедший, чтобы перейти в «Барсу». Но «фиалки» не захотели его отпускать. Другие медиа уверяют, что игрок разочарован поведением итальянского клуба. «Сине-гранатовые» планируют вернуться к этому вопросу летом.

С атакой еще сложнее: «Барса» связалась с «Атлетико» по Карраско, были контакты с «Манчестер Юнайтед» по Энтони Эланге. Однако все закончилось так же быстро, как и началось.

Единственный возможный трансфер на данный момент ― Хулиан Араухо из «Лос-Анджелес Гэлакси».

21-летний правый защитник горит желанием перейти в «блауграну», а клубы уже на финальном этапе переговоров. Игрока планируют зарегистрировать в «Барсе Атлетик», так что это не вызовет сложностей с Ла Лигой.

Как вам такое решение?