«Барса» пытается подписать звезду ЧМ. До закрытия трансферного окна меньше суток 😮‍💨. Жерар Ромеро назвал имя этого футболиста

Нужно действовать очень быстро!

Надежный инсайдер Жерар Ромеро сообщает, что «Барселона» пытается подписать Софьяна Амрабата из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение не будет предусматривать обязательств по выкупу.

Напомним, что полузащитник находится в центре внимания с тех пор, как провел выдающийся турнир в Катаре, добравшись со своей сборной в полуфинал чемпионата мира.

Зимнее трансферное окно закрывается сегодня ночью, а значит у «Барсы» осталось менее суток, чтобы оформить марокканца.