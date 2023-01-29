Кунде называет Педри «мистер банан». Откуда взялось такое прозвище?

Матч против «Жироны» стал для Педри сотой официальной встречей за «Барселону». Полузащитник стал вторым самым молодым игроком в истории клуба, которому удалось покорить этот рубеж.

После матча Педри подарили памятную футболку. Юноша сфотографировался со своими одноклубниками.

А вот Жюль Кунде пропустил командную фотосессию. Потому француз поздравил Педри через соцсети. Он опубликовал видео из раздевалки «блауграны» с забавной подписью:

«Поздравляю, мистер банан. Посмотрим, дождетесь ли вы меня, прежде чем фотографироваться в следующий раз».

Но почему Кунде так странно назвал Педри?

Причина до ужаса проста. Педри родом с Канарских островов, где выращивают особенный сорт бананов, известный во всем мире. В год на островах собирают около 400 000 тонн бананов. На одном лишь Тенерифе банановые плантации занимают более 6000 гектаров земли.

Канары экспортируют бананы не только в материковую Испанию, но и в другие регионы планеты, так что вы, возможно, хотя бы раз в жизни пробовали банан с родины полузащитника «Барсы».

Похоже, Педри своим прозвищем доволен, пост Кунде его явно развеселил:

А как вам прозвище Педри? Достаточно оригинально?