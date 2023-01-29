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Кунде называет Педри «мистер банан». Откуда взялось такое прозвище?

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Педри Педри
Жюль Кунде Жюль Кунде
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Матч против «Жироны» стал для Педри сотой официальной встречей за «Барселону». Полузащитник стал вторым самым молодым игроком в истории клуба, которому удалось покорить этот рубеж. 

После матча Педри подарили памятную футболку. Юноша сфотографировался со своими одноклубниками. 

А вот Жюль Кунде пропустил командную фотосессию. Потому француз поздравил Педри через соцсети. Он опубликовал видео из раздевалки «блауграны» с забавной подписью:

«Поздравляю, мистер банан. Посмотрим, дождетесь ли вы меня, прежде чем фотографироваться в следующий раз». 

Но почему Кунде так странно назвал Педри?

Причина до ужаса проста. Педри родом с Канарских островов, где выращивают особенный сорт бананов, известный во всем мире. В год на островах собирают около 400 000 тонн бананов. На одном лишь Тенерифе банановые плантации занимают более 6000 гектаров земли.

Канары экспортируют бананы не только в материковую Испанию, но и в другие регионы планеты, так что вы, возможно, хотя бы раз в жизни пробовали банан с родины полузащитника «Барсы». 

Похоже, Педри своим прозвищем доволен, пост Кунде его явно развеселил:

А как вам прозвище Педри? Достаточно оригинально?

3 комментария

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barca1899messi
Ответ Дамир Айчараков
Напиши Педри так в адрес Кунде, загрызли бы нахрен со своим "расизмом"
100 пудов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дамир Айчараков
Напиши Педри так в адрес Кунде, загрызли бы нахрен со своим "расизмом"
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexlagodny
Забавно)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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