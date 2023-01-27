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Судья матча «Жироны» и «Барселоны» допустил ошибку: не увидел фол и дал карточки за протест

Педри Педри
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Родриго Рикельме
Хави Хави
Алехандро Муньис Руис
Футбол Футбол

Каждая желтая карточка − возможная дисквалификация в будущем.

Первый тайм игры между «Жироной» и «Барселоной» получился настолько неувлекательным, что незадолго до свистка на перерыв некоторое время решил посолировать главный судья Алехандро Муньис.

Хавбек «Жироны» Родриго Рикельме пытался организовать опасную контратаку по флангу, Педри пытался его остановить и прозвучал свисток. Игроки «Барселоны» и Хави подумали, что виной всему игра рукой Рикельме, которая была очевидной.

Однако Муньис увидел не руку игрока «Жироны», а руку Педри, которую он положил на майку соперника.

Судья выписал желтую карточку Педри за задержку или срыв атаки, но также ее получил Хави, который был очень недоволен таким решением и высказал всю свою ярость на бровке. Теперь молодому игроку «Барсы» придется вести себя на поле осторожнее.

А что думаете вы? Судья поступил правильно или потерял контроль над эпизодом? Пишите в комментариях.

4 комментария

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прощай Роналду
Если и тут апеляцию отклонят то спорить с мадридским кабинетом и правда нет смысла
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zakaria.nurai@icloud.com
лаос 2.0
+2
0
+2
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San San
судья своими решениями превратил матч в театр умирающих лебедей, а актеры в нём - игроки жироны!
+7
0
+7
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Ya_Mama
Думаю, ответ можно поискать где-то в этой новости))
https://www.sports.ru/football/1114850479-peres-byl-v-gneve-posle-porazheniya-reala-ot-barsy-v-superkubke-i-priz.html
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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