Судья матча «Жироны» и «Барселоны» допустил ошибку: не увидел фол и дал карточки за протест

Каждая желтая карточка − возможная дисквалификация в будущем.

Первый тайм игры между «Жироной» и «Барселоной» получился настолько неувлекательным, что незадолго до свистка на перерыв некоторое время решил посолировать главный судья Алехандро Муньис.

Хавбек «Жироны» Родриго Рикельме пытался организовать опасную контратаку по флангу, Педри пытался его остановить и прозвучал свисток. Игроки «Барселоны» и Хави подумали, что виной всему игра рукой Рикельме, которая была очевидной.

Однако Муньис увидел не руку игрока «Жироны», а руку Педри, которую он положил на майку соперника.

Судья выписал желтую карточку Педри за задержку или срыв атаки, но также ее получил Хави, который был очень недоволен таким решением и высказал всю свою ярость на бровке. Теперь молодому игроку «Барсы» придется вести себя на поле осторожнее.

А что думаете вы? Судья поступил правильно или потерял контроль над эпизодом? Пишите в комментариях.