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После продления соглашения с Маркосом Алонсо «Барса» займется новыми контрактами. На очереди два молодых игрока

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Футбол Футбол

Инсайды от Фабрицио Романо.

Сегодня «Барселона» заключила новый контракт с Маркосом Алонсо, рассчитанный до 2024.

В связи с этим Фабрицио Романо сообщил, что теперь у клуба на повестке дня два новых контракта. Иньяки Пенья и Алекс Бальде — два следующих игрока на очереди.

По словам надежного журналиста Mundo Deportivo Габриэля Санса, Пенья продлит свой контракт до 2026 года, срок его нынешнего соглашения истекает в конце сезона. Ранее в этом месяце голкипер был официально переведен в первую команду.

Что касается Бальде, утверждается, что левый защитник подпишет новый контракт до 2027 года, а его отступные будут составлять 500 миллионов евро.

4 комментария

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ЧИКО
А про Гави вообще забыли что-ли?????
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Кирилл Грачев
Комрады, с большим удовольствием смотрю на перестройку нашего клуба, его успехи, рост игроков и будущие достижения… после поражения от Ливерпуля в 19, которое разбило мое сердце, я со спокойствием смотрю на развитие клуба!!
+9
0
+9
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Inside 88 LW
В качестве ротации - Алонсо очень не плох, если так и дальше его использовать(не мешая прогрессу Бальдэ и Кристенсену) обеими руками за. Опытный игрок, небольшая личка, способность закрыть минимум 2 позиции.
+4
0
+4
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Fan of Sport
Позиция вратаря в Барсе закрыта минимум на 5 лет, а если Пенья будет учиться у Тер Стегена и проявит терпение, то может и сменит Марка, потенциал есть.
Бальде конечно проявил себя в самый нужный момент и теперь за левый фланг Барселоны спокойно, в целом я очень рад.
+5
0
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