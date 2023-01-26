После продления соглашения с Маркосом Алонсо «Барса» займется новыми контрактами. На очереди два молодых игрока

Инсайды от Фабрицио Романо.

Сегодня «Барселона» заключила новый контракт с Маркосом Алонсо, рассчитанный до 2024.

В связи с этим Фабрицио Романо сообщил, что теперь у клуба на повестке дня два новых контракта. Иньяки Пенья и Алекс Бальде — два следующих игрока на очереди.

По словам надежного журналиста Mundo Deportivo Габриэля Санса, Пенья продлит свой контракт до 2026 года, срок его нынешнего соглашения истекает в конце сезона. Ранее в этом месяце голкипер был официально переведен в первую команду.

Что касается Бальде, утверждается, что левый защитник подпишет новый контракт до 2027 года, а его отступные будут составлять 500 миллионов евро.