5 футболистов, которые чаще всего играли с Лионелем Месси. Все − представители «Барселоны»

Сплошь и рядом − легенды.

Лионель Месси − легенда мирового футбола и действующая футбольная звезда. Он стал профессионалом в 2004 году, и с тех пор играл только за два клуба. Аргентинец добился больших успехов в своей карьере, отчасти благодаря тем, с кем он играл.

На протяжении всей карьеры Лео играл с одними из лучших: и за клуб, и за страну. Но с кем он наиграл вместе больше всего? Пять игроков, которые чаще всего выходили вместе на поле с Месси.

5. Хави − 399 матчей

В конце своей карьеры Хави был капитаном «Барселоны», в которой играл Месси. На момент, когда Лионель ворвался в первую команду, Хави уже был ее основным игроком. Испанский метроном также был выпускником Ла Масии.

Хави был на поле в день, когда Месси дебютировал за клуб в октябре 2004 года. Пара сыграла вместе 398 матчей в период с 2004 по 2015 год, а потом Хави ушел. Вместе они забили 42 гола.

Хави − последний капитан «Барсы», выигравший ЛЧ вместе с Месси в 2015 году. Его последней игрой с аргентинцем стал финал против «Юве», в котором «гранатовые» выиграли 3:1.

4. Хавьер Маскерано − 414 матчей

В отличии от остальных участников рейтинга, это единственный его представитель, который играл с Месси и в клубе, и в сборной. Какое-то время Маскерано был капитаном в сборной Аргентины, за которую играл Лео. Сейчас он закончил карьеру и возглавил молодежную сборную Аргентины.

Впервые Месси и Маскерано сыграли вместе в мае 2005 года в товарищеском матче против Анголы. Также дуэт представлял свою страну на ЧМ-2006 и Копа Америка 2007. В их активе есть совместное золото ОИ-2008.

На клубном уровне первая игра прошла в сентябре 2010 года, когда Маскерано пришел в «Барсу» ищ «Ливерпуля». Последний совместный матч − поражение от Франции (4:3) в 1/8 финала ЧМ-2018.

Недавно Месси побил рекорд Маскерано по количеству матчей за сборную Аргентины в истории. В 2021 году Лео сделали капитаном сборной и сменил он как раз Хавьера.

3. Андрес Иньеста − 489 матчей

Лионель Месси стал капитаном «Барселоны» после ухода Андреса Иньесты, но до этого провел много совместных незабываемых сезонов. Они отлично понимали друг друга и дополняли.

Иньеста прошел через всю клубную систему и на момент дебюта Месси уже был игроком первой команды. Впервые они вместе вышли на поле в дерби против «Эспаньола» в октябре 2004 года. Оба начинали на скамейке, а команда победила 1:0.

В общей сложности пара провела вместе 489 игр и забила 53 года. Последний совместный матч − победная игра против «Сосьедада» в 2018 году.

Месси и Иньеста были центральными фигурами одной из самых доминирующих команд в мире. Вместе выиграли два требла и много других важных трофеев.

2. Жерар Пике − 506 матчей

Довольно удивительно видеть так высоко Жерара Пике, учитывая его игру в «Юнайтед» Однако испанский защитник был частью «Класса 87», который представлял знаменитую академии Ла Масии.

Пике и Месси начали вместе еще в академии, а уже потом защитник отправился в АПЛ. Их первый совместный матч прошел в сентябре 2008 года против «Расинга».

Пара была неразлучна на протяжении 13 лет и они провели вместе 506 игр. В последний раз они играли вместе в мае 2021 года, когда «Сельта» на «Камп Ноу» обыграла «Барселону».

Пике, Месси и Фабрегас входили в «Класс 87» и также играли вместе за первую команду. Пике добился больших успехов с Лео и стал свидетелем его роста и лучшей игры больше, чем кто-либо другой. С тех пор защитник уже закончил с футболом, сыграв пару игр в этом сезоне.

1. Серджи Бускетс – 567 матчей

Из всех своих одноклубников Лионель Месси больше всего игр провел вместе с Серджи Бускетсом. Пара была ключевой в «Барселоне» на протяжении почти десяти лет.

Как и Месси, Бускетс пошел на повышение из Ла Масии. Полузащитник был переведен Гвардиолой в 2008 году, когда тот стал главным тренером первой команды. Первый совместный матч двух игроков был в сентябре 2008 года против «Расинга». В целом они сыграли вместе 567 игр, а последняя игра была в мае 2021 года − поражение от «Сельты» 2:1.

За время совместной работы Бускетс превратился в одного из лучших опорных полузащитников в мире. Благодаря своей более глубокой роли он помог задать тон тому, что Месси и компания делали выше по полю. Дуэт выиграл все возможные трофеи вместе, подняв клуб на новую высоту.