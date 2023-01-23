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Академия «Барсы» в очередной раз приносит деньги первой команде – еще один выпускник раскрылся в другом клубе

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Выпускник «Ла Масии» и нападающий «Брюгге» Ферран Жуджла в ближайшие дни может перейти в «Лацио», сообщает испанскийTodofichajes.

Сумма трансфера составил около 15 млн евро, при этом «Барса» тоже получит часть денег: в контракте 23-летнего Жуджлы есть пункт о 10% от продажи, которые пойдут каталонскому клубу.

В сезоне-2022/23 испанский нападающий забил 10 мячей и отдал 7, из них 2+2 в Лиге чемпионов. Жуджла помог «Брюгге» впервые в истории выйти в плей-офф ЛЧ.

5 комментариев

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Yaroslav Marochko
такой себе выпускник ламасии, который провел всего год в барселоне, и то в возрасте 22 лет.
чего уж там, по такой логике и левандовски тогда воспитанник:)
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MK Gamer
Брюгге отличную статистику поднял, пора брать выше идти Италию...
Ферран трудяга, так держать
+2
0
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Avazbek Rasulov
Эххх, в Барсе перепутали с Ферранами когда-то...
+7
0
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& Co1366
Ферран (фамилию как только не пишут) и в Брюгге не хило играет: Супер кубок Бельгии взял, классная игра в ЛЧ - вышли в 1/8
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+2
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дрон барон
10% (1.5 м евро), не плохо! Не удивлюсь, если перейдя в Италию Жуджла и в этом чемпионате будет таким же эффективным.
+7
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