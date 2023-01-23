Академия «Барсы» в очередной раз приносит деньги первой команде – еще один выпускник раскрылся в другом клубе

Выпускник «Ла Масии» и нападающий «Брюгге» Ферран Жуджла в ближайшие дни может перейти в «Лацио», сообщает испанскийTodofichajes.

Сумма трансфера составил около 15 млн евро, при этом «Барса» тоже получит часть денег: в контракте 23-летнего Жуджлы есть пункт о 10% от продажи, которые пойдут каталонскому клубу.

В сезоне-2022/23 испанский нападающий забил 10 мячей и отдал 7, из них 2+2 в Лиге чемпионов. Жуджла помог «Брюгге» впервые в истории выйти в плей-офф ЛЧ.