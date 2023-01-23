Гол Педри принес «Барсе» победу над «Хетафе». Этого бы не случилось, если бы не другой игрок каталонцев
И речь не о Рафинье.
Вчера «Барселона» не без сложностей выиграла у «Хетафе», матч завершился со счетом 1:0.
И, хоть результативная передача записана на Рафинью, голевую атаку начал не он, а Андреас Кристенсен. Вместо того, чтобы просто удержать мяч или отдать пас назад, датчанин первым касанием отправил его на Рафинью.
Вот он ждет, когда мяч попадет ему в ноги.
Получив мяч, Кристенсен сразу же отдал прекрасный прорывающий линию пас и дал начало атаке каталонцев.
Рафинья отправляет мяч Педри, и тот уже добивает его в ворота.
Кристенсен стал ключевым игроком в обороне под руководством Хави, он вызывает восхищение не только у фанатов, но и у тренерского штаба. Защитник, проведший большую часть прошлого сезона на скамейке «Челси», но теперь он нашел себя в «Барсе».
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