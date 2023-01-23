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Гол Педри принес «Барсе» победу над «Хетафе». Этого бы не случилось, если бы не другой игрок каталонцев

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Педри Педри
Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
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И речь не о Рафинье.

Вчера «Барселона» не без сложностей выиграла у «Хетафе», матч завершился со счетом 1:0.

И, хоть результативная передача записана на Рафинью, голевую атаку начал не он, а Андреас Кристенсен. Вместо того, чтобы просто удержать мяч или отдать пас назад, датчанин первым касанием отправил его на Рафинью.

Вот он ждет, когда мяч попадет ему в ноги.

Получив мяч, Кристенсен сразу же отдал прекрасный прорывающий линию пас и дал начало атаке каталонцев.

Рафинья отправляет мяч Педри, и тот уже добивает его в ворота.

Кристенсен стал ключевым игроком в обороне под руководством Хави, он вызывает восхищение не только у фанатов, но и у тренерского штаба. Защитник, проведший большую часть прошлого сезона на скамейке «Челси», но теперь он нашел себя в «Барсе».

9 комментариев

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Tigran Voskanyan
Ответ ryy
Задача автора запостить картинки с желто-синей тряпкой, а не рассказать про футбол, выложить видео и т.п
А в видео флага не будет по-твоему?
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0
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predMBAPPE
Ответ fcb812
Кристи великолепен,с каждым матчем все лучше и лучше,главное без травм
Главное не статус, имя и сумма трансфера и зп
+1
0
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ryy
Ответ Виталий Ан
Вспомнил как раньше слушали футбол по радио🤦‍♂️. Ну на дворе ведь 2023 год уже. Неужели нет способа показать это в видео?!
Задача автора запостить картинки с желто-синей тряпкой, а не рассказать про футбол, выложить видео и т.п
+3
-3
0
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My Channels To Watch
Ой какие скрины. Ой какой флажок. Ой спортс ру... ой автор
+1
-1
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Michael Chikvashvili
Игроки Барсы трижды выводили голевыми передачами игроков Хетафе на рандеву с Тер Штегеном, слава тебе Штега выручал втом числе наш любымец Педры, как такое могло случиться, Серхи Роберто образовал проходной двор забывая где его позиция, не забываите о критике, об этом никто не упоминает, как странно
+5
0
+5
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Виталий Ан
Вспомнил как раньше слушали футбол по радио🤦‍♂️. Ну на дворе ведь 2023 год уже. Неужели нет способа показать это в видео?!
+3
0
+3
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MK Gamer
У Нас хайповый Рюдигер, а у вас лавочник. Говорили они) итоге все наоборот вышла )
+27
-1
+26
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arajanarm
В сборной на ЧМ тоже был лучшим
+15
0
+15
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fcb812
Кристи великолепен,с каждым матчем все лучше и лучше,главное без травм
+34
0
+34
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