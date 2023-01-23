FC BARCELONA
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В воскресенье на трибунах «Камп Ноу» были замечены два игрока. Один зажигал на ЧМ, а второй забанен за грубость на 7 игр

Барселона Барселона
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Эрик Байи Эрик Байи
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По информации Relevo, Софьян Амрабат и Эрик Байи присутствовали на стадионе «Камп Ноу», когда «Барселона» принимала «Хетафе» в воскресенье.

Напомним, что «Барса» активно заинтересовалась марокканцем после его великолепного выступления на чемпионате мира. Опорный полузащитник был одной из самых ярких фигур на поле в Катаре. Неизвестно, делали ли каталонцы предложение «Фиорентине», но, судя по всему, интерес к Софьяну сохраняется.

Что касается Байи, центральный защитник «Манчестер Юнайтед», который в настоящее время находится в аренде в «Марселе», вероятно, просто хотел поболеть за своего соотечественника – Франка Кессиэ после того, как получил дисквалификацию на 7 матчей. Однако, не будем исключать, что француз тоже интересует каталонский клуб, испытывающий проблемы с центральными защитниками.

2 комментария

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ress10
Ответ ЕгорЗуев..
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Лучше уж Амрабат, чем деревянный Парехо
+4
-2
+2
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Falsegoalkeeper
Это какие у Барсы проблемы с центр беками, что им Байи нужен. Даже Гарсия увереннее смотрится. А Кунде, Араухо, Кристенсен вообще топ
+15
0
+15
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