Гави разносил «Реал» уже в 12 лет! В юношеском класико он забил гол-близнец мяча из Суперкубка Испании

Гави блистал в матчах против «Реала» задолго до его перформанса в финале Суперкубка Испании.

В сезоне 2016/17 Гави вышел в составе «Барселоны» U12 под десятым номером и дважды забил молодежке «Мадрида» в рамках юниорского турнира LaLiga Promises.

Один из голов очень напоминает мяч, который Гави записал на свой счет в Суперкубке. Двенадцатилетний полузащитник тоже отправил снаряд в правый угол ворот после пары касаний:

А вот второй гол Гави в юниорском класико. Оцените сольный проход парня:

Гави с легкостью освобождается от соперников и забивает:

Шесть лет спустя Гави так же непринужденно прошелся по основе «Мадрида».

Как быстро летит время!