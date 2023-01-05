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«Барса» может подписать защитника из Бундеслиги бесплатно – у него есть одно преимущество перед защитниками клуба

Эван Ндика Эван Ндика
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Согласно немецкому изданию Sport1, «Барселона» является одним из клубов, внимательно следящих за ситуацией с центральным защитником «Айнтрахта» Франкфурта Эваном Ндикой. 

Каталонцы заинтересованы в бесплатном трансфере летом, когда истечет срок его контракта.

Луис Мигельсанс из Diario Spor утверждает, что тренерскому штабу «Барсы» нравится защитник ростом 1,92 метра. В отличие от четырех центральных защитников, которые в настоящее время находятся в клубе, Ндика левша, а это означает, что он чувствует себя наиболее комфортно на левом центральном защитнике.

Маркос Алонсо тоже левша, но он переделанный центральный защитник, который играет в центре по необходимости.

После того, как переговоры о продлении контракта с «Айнтрахтом» провалились, 23-летний игрок теперь может вести переговоры с другими клубами. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Ювентус» и «Милан» также проявляют интерес.

В этом сезоне Эван провел 23 матча за клуб Бундеслиги, сыграв полные 90 минут во всех играх, кроме одной.

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