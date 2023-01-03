«Заткнись и подойди ко мне». Что Матеу Лаос сказал Ансу Фати во время матча с «Эспаньолом»

Во время матча «Барселоны» с «Эспаньолом» 31 декабря (1:1) у арбитра Матеу Лаоса состоялся жесткий разговор с Ансу Фати.

«Ансу, подойди, подойди ко мне. Теперь ты меня разозлил. Нет, ты заткнись и послушай меня. Стой, посмотри на меня. Даже если кто-то схватил тебя, то ты не бьешь его локтем, понял?», - заявил арбитр футболисту.

При этом Лаос не показал желтую карточку Брайану Оливану, который схватил Ансу за футболку, но через несколько секунд сделал предупреждение Фати за удар локтем.

В последнее время Лаосу явно не хватает последовательности.