🎥 «Полная брехня». Журналисты довели Флика, просили высказаться о слухах про Ямаля

Журналист Cadena SER Ману Карреньо рассказал , что Ламин Ямаль избежал типичного фликовского наказания за опоздание перед игрой ЛЧ с «ПСЖ».

Обычно за такие проступки Ханс-Дитер отстраняет игрока, но за юную звездочку каталонцев вступился Деку, убедивший тренера выпустить Ламина в старте. Журналист объясняет:

«Флику не понравилось, что его решение было оспорено, поскольку он считает, что наказание, если оно применяется, должно быть одинаковым для всех».

Как добавил Карреньо, отсутствие санкций в отношении Ямаля не понравилось раздевалке «блауграны». За два неполных года в столице Каталонии Ханс-Дитер несколько раз отстранял футболистов за опоздания , Иньяки Пенья вообще потерял свое место на поле.

На пресс-конференции перед игрой с «Жироной» у Флика спросили об этой ситуации. Немец был максимально откровенен:

«Во-первых, хотел бы знать, откуда у вас эта информация. Извините за выражение, но это полная брехня. Я очень ценю то, как Деку и весь клуб верит в нашу работу. Между нами с Деку – полное доверие. Он бы никогда не попросил меня о подобном. Мне скрывать нечего. Это брехня. Тот, кто сказал подобное, солгал».

Верим тренеру?