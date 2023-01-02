Нико Гонсалес сломал палец на аренде в «Валенсии» - стало известно время восстановления

2023 год начался для Нико Гонсалеса неудачно – футболист, находящийся в «Валенсии» на правах аренды, сломал палец на ноге, сообщает Mundo Deportivo.

Теперь испанский полузащитник вынужден будет оставаться вне игры в ближайшие три месяца. Мы не увидим Нико на поле до апреля.

20-летний футболист «Барселоны» как раз начал получать игровое время под руководством Дженнаро Гаттузо, вышел в стартовом составе «Валенсии» против «Вильярреала» 31 декабря, но тут удача его покинула.