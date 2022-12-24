Луис Суарес достиг устного соглашения с бразильским клубом - ранее там играл Роналдиньо

По сообщению источников, Луис Суарес достиг устного соглашения с бразильским клубом «Гремио».

Ожидается, что уругваец подпишет двухлетний контракт и станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Интересно, что сейчас «Гремио» выступает в бразильской Серии Б, во втором дивизионе. Однако, клуб должен вернуться в главную лигу.

Ранее Роналдиньо и Дида выступали за «Гремио».

В июле Луис Суарес вернулся в свой родной уругвайский «Насьональ», подписав контракт на полгода. С января знаменитый игрок официально станет свободным агентом.