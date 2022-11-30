«Месси отмахнулся от него, как от мухи»: фанаты «Реала» раскритиковали Левандовского после матча Польши с Аргентиной

Роберт Левандовски провел очень скромный матч против Аргентины. Его Польша уступила сопернику со счетом 0:2, но все же сумел выйти в плей-офф турнира.

Нападающий «Барселоны» не смог нанести ни одного удара по воротам Аргентины. Польша была крайне сосредоточена на обороне, у Роберта было слишком мало возможностей попытать свою удачу в атаке.

Зато поляк дал фанатам «Реала» отличный повод позлорадствовать.

Вот что пишут о выступлении Роберта фанаты «сливочных»:

💭 «Вы правда думали, что Роберт что-то покажет в действительно важном матче?»

💭 «Сегодня Левандовски сделал все, чтобы Польша не вышла в 1/8 финала. Он потерпел неудачу. Снова».

💭 «Сегодня Левандовски в очередной раз облажался. Он не показал ни характера, ни лидерских качеств, ни нормальной игры нападающего. Теперь вы убедились, что он намного хуже Бензема? Даже Месси отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Какая жалость».

💭 «Ожидать, что Левандовски нормально выступит в крупной игре, — значит разочаровываться».

💭 «Левандовски был, как приведение. Месси его даже не заметил».

Кулес, есть что ответить? Или критика фанатов «Реала» оправдана?