«Мы очень обеспокоены»: Лапорта готов жаловаться ФИФА, если Араухо сыграет за Уругвай раньше установленного срока

«Мы очень обеспокоены ситуацией с Араухо. Мы хотим быть уверены, что футболист не находится под давлением и его не заставят играть, пока он полностью не восстановится. Мы не хотим рецидива. Он тренируется, и я надеюсь, что его здоровье в приоритете для сборной», - заявил Жоан Лапорта Cadena Cope.

«Араухо не сыграет с Ганой 2 декабря», - добавил президент «Барселоны».

Сообщается, что в клубе считают, что сборная Уругвая ставит под угрозу здоровье 23-летнего футболиста и готова подать официальную жалобу в ФИФА, если Рональд Араухо сыграет на групповом этапе.

Напомним, что изначально по соглашению сторон Рональд должен был появиться на поле в Катаре на стадии плей-офф.