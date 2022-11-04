«Барселона» интересуется молодым защитником «Жироны». Юноша – воспитанник «Ла Масии»

Интерес «Барселоны» привлек правый защитник «Жироны» Арнау Мартинес.

Каталонцы хотят подписать 19-летнего игрока уже летом следующего года, сообщает издание Sport.

Арнау – воспитанник «Ла Масии», сейчас Мартинес регулярно появляется в старте «Жироны». В этом сезоне защитник забил два гола и отдал девять ассистов. Его прогресс не остался незамеченным.

Летом «Барса» отправила Деста в аренду, а Дани Алвес покинул клуб в качестве свободного агента в прошлом сезоне. К старту текущего сезона «сине-гранатовые» подписали Бельерина, но пока Эктор слишком нестабилен. А Роберто очень часто травмируется.

Выходит, «Барселоне» действительно необходим качественный правый защитник.

Молодой и перспективный воспитанник клуба кажется идеальным вариантом, вам так не кажется?