FC BARCELONA
Блог

Без Левандовского. Заявка «Барселоны» на матч с «Викторией»

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Барселона Барселона
Клубы
Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Футбол Футбол

«Барселона» опубликовала заявку на матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией», который состоится завтра в Чехии.

Как и ожидалось, Хави предоставит отдых Роберту Левандовски, а Андреас Кристенсен, Мемфис Депай, Серджи Роберто, Рональд Араухо, Жюль Кунде и Эрик Гарсия не попали в заявку, потому что продолжают восстанавливаться после травм.

Серджи Бускетс также не поедет в Чехию – он набрал три желтые карточки и должен пропустить предстоящий матч.

Вот заявка «Барселоны» на игру с «Викторией»:

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные