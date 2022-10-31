Без Левандовского. Заявка «Барселоны» на матч с «Викторией»

«Барселона» опубликовала заявку на матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией», который состоится завтра в Чехии.

Как и ожидалось, Хави предоставит отдых Роберту Левандовски, а Андреас Кристенсен, Мемфис Депай, Серджи Роберто, Рональд Араухо, Жюль Кунде и Эрик Гарсия не попали в заявку, потому что продолжают восстанавливаться после травм.

Серджи Бускетс также не поедет в Чехию – он набрал три желтые карточки и должен пропустить предстоящий матч.

Вот заявка «Барселоны» на игру с «Викторией»: