Лапорта рассказал, почему не смог сдержать слез во время речи Гави на «ЗМ»

На церемонии вручения «Золотого мяча» Гави получил приз лучшему молодому игроку года. В прошлом году трофей Копа вручили другому талантливому юноше из «Барсы» – Педри.

Когда Гави поднялся на сцену за своей наградой, Жоан Лапорта, президент «Барселоны», не смог сдержать слез.

После церемонии Лапорта рассказал, что чувствовал во время речи Гави:

«Я очень расчувствовался, когда увидел Гави и Педри вместе. Разве могло быть иначе? Гави сказал, что «Барса» – клуб всей его жизни».

Лапорта может гордиться тем, что игроки его команды в столь юном возрасте уже блистают на главной премии в мировом футболе.