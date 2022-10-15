Давид Вилья: «Я надеюсь, что завтра будет день Левандовски, а не Бензема»

Давид Вилья отлично знает, что значит класико. Он поделился с Mundo Deportivo ожиданиями от предстоящего завтра матча на «Сантьяго Бернабеу».

О матче

«Я, как и все остальные, жду футбол высокого уровня от команд – лидеров Ла Лиги. Надеюсь, это будет отличный матч и пожелаю «Барсе» победы».

О влиянии игры с «Интером» на настроение «Барселоны»

«Хочется верить, что на «Барселону» не повлияет результат матча с «Интером», ситуация в Лиге чемпионов для команды сейчас сложная, но у них было время восстановиться перед класико. Это другой турнир и совершенно другой матч».

О критике в адрес Хави после неудачи в Лиге чемпионов

«Я думаю, что Хави спокойно относится к критике, она неизбежна в футболе: он сначала был игроком, теперь он тренер и все понимает: когда ситуация складывается не так, как хотелось бы, то сразу появляется критика. Но она не должна влиять на его работу – его задача делать максимум каждый день, чтобы следующий матч прошел удачно».

О Бензема и Левандовски

«Это два лучших бомбардира последних лет, а также в истории футбола в целом. Конечно, я надеюсь, что завтра Левандовски больше повезет, чем Бензема, но за ними обоими нужно пристально следить во время матча».