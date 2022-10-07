Получит ли «Барса» прибыль, если «Брюгге» продаст Ферран Жуджла? Отвечает Фабрицио Романо

Бывший игрок «Барселоны», Ферран Жуджла, отлично выступает в Бельгии!

На данный момент испанец забил восемь голов и отдал пять ассистов за «Брюгге», куда перебрался летом из «Барсы». В Лиге чемпионов Ферран тоже хорош: на его счету два забитых мяча и две голевые передачи.

Неудивительно, что сейчас игроком начали интересоваться топ-клубы.

Возникает вполне логичный вопрос: получит ли что-нибудь «Барселона», если бельгийцы продадут Феррана? Ответ дал Фабрицио Романо.

По словам журналиста, в контракте 23-летнего футболиста есть пункт, согласно которому «блауграна» получит 10% от суммы следующей продажи испанца.

«Барса» продала Жуджла за 5 млн евро, а его текущая рыночная стоимость выросла до 7 млн ​​евро.