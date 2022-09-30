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В долгах, как в шелках: «Барселона» должна четырем клубам за трансферы

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«Барселона» еще не полностью расплатилась за ряд трансферов: каталонцы должны еще четырем клубам, сообщает CatRadio.

Вот список игроков, за которых «Барсе» еще предстоит доплатить.

Ферран Торрес («МанСити») – 52 млн евро

Френки де Йонг («Аякс») – 32 млн евро

Миралем Пьянич («Ювентус») – 36 млн евро

Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») – 14 млн евро

Серджиньо Дест («Аякс») – 10 млн евро

Каталонский клуб должен выплатить остаток в 52 млн евро за Феррана Торреса в период между этим и следующим сезонами, отмечает источник.

Большинство сделок было заключено под руководством Хосепа Марии Бартомеу, поэтому неудивительно, что «Барселона» в долгах.

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