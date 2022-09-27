«Барса» хочет избавиться от Депая зимой: Лапорта предложил «Ливерпулю» обмен

В ходе зимнего трансферного окна «Барса» хочет завершить работу, начатую летом.

Главной целью каталонского клуба вновь станет снижение ведомости зарплат. Летом никто из нынешних игроков команды не согласился на понижение. Уменьшить ведомость удалось только благодаря уходу нескольких игроков – Мартина Брэйтуэйта, Миралема Пьянича и Рики Пуча.

Зимой «Барселона» хочет расстаться с игроками, которые получают наиболее высокие зарплаты, и не так важны для тренерского штаба команды. В данном случае речь идет о хавбеке Френки де Йонге, защитниках Жераре Пике и Жорди Альбе, а также о нападающем Мемфисе Депае. Все они входят в число наиболее высокооплачиваемых игроков «Барселоны».

Для голландского нападающего по информации Diario Sport возможен вариант с обменом на Роберто Фирмино в «Ливерпуль». Бразилец, срок контракта которого с клубом действует до лета 2023 года, хотел бы остаться в Англии, но клуб пока не предложил ему новый контракт. Вариант с переходом в «Барсу» может удовлетворить интересы обоих клубов.