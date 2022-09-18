Депай о голе в ворота «Эльче»: «Рад, что мне дали шанс»

Мемфис Депай наконец забил за «Барселону» в официальном матче нового сезона. Мяч голландца в ворота «Эльче» получился эффектным.

После игры Депай сказал журналистам, что он благодарен за возможность проявить себя:

«Я рад, что забил. Когда мне предоставляется возможность, я стараюсь приносить пользу клубу и команде. Я знаю, на что способен, и показываю это на тренировках. Рад, что мне дали шанс. В этом сезоне я мало играю, но продолжу работать в том же духе».

Депай занимает лишь шестое место в иерархии атакующих игроков «Барсы» после Роберта Левандовского, Усмана Дембеле, Рафиньи, Ансу Фати и Феррана Торреса.

На данный момент Мемфис получил 130 минут игрового времени во всех соревнованиях.