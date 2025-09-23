«Наполи» и 32-летний Политано продлили контракт до 2028 года
Маттео Политано продлил контракт с «Наполи».
Неаполитанский клуб объявил о подписании нового соглашения с 32-летним полузащитником. Оно рассчитано до июня 2028 года.
Политано выступает за «Наполи» с сезона-2019/20. В составе команды он провел 238 матчей, отличившись 34 голами и 35 ассистами.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Наполи»
