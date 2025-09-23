«Наполи» и 32-летний Политано продлили контракт до 2028 года

Маттео Политано продлил контракт с «Наполи».

Неаполитанский клуб объявил о подписании нового соглашения с 32-летним полузащитником. Оно рассчитано до июня 2028 года.

Политано выступает за «Наполи » с сезона-2019/20. В составе команды он провел 238 матчей, отличившись 34 голами и 35 ассистами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .