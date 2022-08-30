🎥Агуэро попалась наклейка с Месси из стикербука для ЧМ. Реакция Серхио просто непередаваема

Через 82 дня стартует катарский чемпионат мира, компания Panini уже выпустила традиционный стикербук с наклейками, посвященными грядущему мундиалю. Всего в наборе 670 стикеров.

Серхио Агуэро, видимо, решил собрать все наклейки и заполнить стикербук. По крайней мере, самый ценный стикер аргентинец, кажется, уже получил.

Нападающий поделился забавным роликом, в котором Агуэро вытаскивает наклейку со своим другом, семикратным обладателем «Золотого мяча» – Лионелем Месси. Серхио выглядит безумно счастливым, только взгляните:

Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября. Возможно, этот необычный мундиаль станет последним в карьере Месси, так что Лео сделает все, чтобы его команда наконец победила.