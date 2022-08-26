📸Непередаваемая реакция представителей «Барсы», «Баварии» и «Интера» на результаты жеребьевки ЛЧ

В групповом этапе Лиги чемпионов «Барселона» встретится со своим «любимым» соперником последних сезонов – мюнхенской «Баварией». Компанию им составят миланский «Интер» и чешский клуб «Виктория» Пльзень.

Вот как отреагировали на жеребьевку представители трех грандов, которым осенью предстоит сразиться между собой в группе смерти:

Вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте и Йорди Кройфф:

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан:

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти:

После жеребьевки Кан прокомментировал результаты: «Это было так очевидно… так очевидно. Конечно, в нашу группу попала бы «Барселона»!»

Рафа Юсте тоже сказал пару слов о жеребьевке: «Никаких оправданий быть не может. Мы должны конкурировать с топовыми клубами, за которые играют сильные игроки. У нас отличная команда».

В прошлом сезоне каталонцы также попали в одну группу с «Баварией», тогда «Барсе» не удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов. После летней трансферной кампании «сине-гранатовые» просто обязаны выходить из группы, иной результат станет для клуба настоящей катастрофой.