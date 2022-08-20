«Барса» выплатит полную зарплату и получит бонус: подробности аренды Умтити в «Лечче»

По информации итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Самюэль Умтити перейдет в «Лечче» на правах аренды на один сезон без возможности выкупа. «Барселона» продолжит выплачивать ему зарплату в полном объеме.

Каталонцы получат бонус в зависимости от количества матчей, которые Умтити сыграет в Серии А. «Лечче» отчаянно нуждается в центральном защитнике, и большой Сэм должен помочь им.

Сейчас Умтити зарабатывает в «Барселоне» 2,6 млн евро в год. Его временный уход не облегчит зарплатную ведомость «Барселоны» и не поможет соблюсти условия Fair Play, однако клуб сможет что-то заработать, если Умтити будет выступать в Италии на высоком уровне, а также в команде освободится место.