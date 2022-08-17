«Барселона» готовится к благотворительному матчу с «МанСити»: уже продано более 51 000 билетов

В следующую среду 24 августа на «Spotify Камп Ноу» состоится товарищеский матч между «Барселоной» и «МанСити». Игра будет благотворительной и пройдет в честь бывшего голкипера и тренера Хуана Карлоса Унсуэ, у которого более двух лет назад диагностировали БАС (боковой амиотрофический склероз). Продажа билетов была открыта в июне и на сегодняшний день продано более 51.500 мест.

Матч между командами Хави и Гвардиолы крайне привлекателен со спортивной точки зрения, Хави и Пеп впервые будут противостоять друг другу в качестве тренеров, кроме того, на «Камп Ноу» сыграет Бернарду Силва. Но главная цель матча – сбор средств на борьбу с БАС, именно поэтому для «Барселоны» так важно заполнить стадион.

Все заработанные средства будут направлены в фонд Фонду Лусона, с которым Хуан Карлос Унсуэ сотрудничает с тех пор, как объявил, что страдает от БАС.