Дест по-прежнему хочет остаться в «Барсе», несмотря на давление со стороны клуба

Серджиньо Дест не был включен в состав на первый матч лиги против Райо Вальекано.

По словам Хелены Кондис из Cadena COPE, правый защитник воспринял это как попытку «Барселоны» оказать на него давление, чтобы он ушел.

По информации журналиста Джерарда Ромеро, не включить Деста было решением Хави, поскольку он, на самом деле, не рассчитывает на футболиста и хочет, чтобы тот ушел из клуба. Дест, в свою очередь, понимает, что его больше не видят в команде.

Несмотря на это, Дест настаивает на том, чтобы продолжить играть на «Камп Ноу». Он хочет доказать, что у него есть место в «Барсе» и что он может добиться успеха здесь.