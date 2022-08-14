Статистика Кристенсена подтверждает сложности «Барселоны» при развитии атаки

«Барселона» завершила матч первого тура Ла Лиги с «Райо» ничьей 0-0, разочаровав своих болельщиков. По данным Opta, одна из причин вялого движения игры заключается в розыгрыше мяча.

Хави сделал ставку на пару центральных защитников Андреас Кристенсен-Эрик Гарсия, датчанин действовал справа, испанец – слева. Новичок команды сделал больше передач (61), но статистика показывает, что команде было сложно разыграть мяч.

Да, Кристенсен сделал 61 пас, но только 25 из них были на полузащитников или нападающих, остальные 36 – на товарищей по обороне (15) и голкипера (21). Статистика Андреаса не демонстрирует хорошую связь с атакующими линиями, но и Эрик Гарсия в этом плане не лучше. Он сделал 58 передач, 22 из них были на полузащитников или нападающих, а 36 – на защитников и вратаря.