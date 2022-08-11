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Нико Гонсалес прощается с «Барселоной»: «Мне 20 лет, я хочу и должен играть»

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Нико Гонсалес покидает «Барселону», чтобы перейти в «Валенсию». По этой причине кантерано не принял участия во вчерашней тренировке команды. Ближайший сезон Гонсалес проведет в аренде в «Валенсии» без права выкупа.

Футболист оставил сообщение болельщиками «Барсы» в социальных сетях.

 «Я не прощаюсь, я говорю «до скорой встречи». Мне 20 лет, я должен и хочу играть, чтобы расти, как футболист. Именно поэтому я решил, что для меня сейчас лучше всего будет провести сезон в другом клубе. Дорогие кулес, команда и болельщики, я желаю вам всей удачи в мире, надеюсь, что вы сможете завоевать много трофеев. Мы встретимся через год. Вперед, «Барса»!».

Сегодня Нико отправляется в Валенсию, в ближайшее время он пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт.

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